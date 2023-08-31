Желаемый МРОТ жители Ижевска оценили в 37,4 тысячи рублей

Жители столицы Удмуртии считают оптимальным минимальный размер оплаты труда в 37,4 тыс. руб. При этом в ноябре прошлого года данный показатель был на уровне 34,9 тыс. руб., в апреле — 34,5 тыс. руб., в январе — 31,6 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что наиболее высокие запросы к уровню МРОТ у жителей Москвы — 44,2 тыс. руб., на втором месте — Владивосток (43,9 тыс. руб.), на третьем — Хабаровск (42,4 тыс. руб.). Самый скромный минимальный размер оплаты труда запросили в Пензе — 34,5 тыс. руб.