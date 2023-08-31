Курган будет сотрудничать с китайским городом Юйлинь

Во время визита делегации Курганской области в Китай было подписано соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь в провинции Шэньси. Об этом сообщают в правительстве Зауралья.

«Это историческое событие. Сегодня Китайская Народная Республика является одним из ключевых зарубежных партнеров Курганской области, — прокомментировала подписание соглашения глава областного центра Елена Ситникова в своем telegram-канале. — Наши партнерские отношения позволят реализовать много выгодных проектов. Перспектив много. И не только в области торговли, но и в других сферах».

Первый замгубернатора Оксана Куташи отметила, что сотрудничество планируется развивать также в сферах здравоохранения, образования, развития и подготовки кадров, туризма.

Губернатор Вадим Шумков отметил, что по итогам 2022 года объем экспортных поставок из курганской области в Китай вырос в 5,6 раза, и КНР является «одним из ключевых торгово-экономических партнеров региона».

Глава региона добавил, что во время визита представители Курганской области ознакомились с возможностями китайских производителей, обсудили продолжение уже прошедших бизнес-миссий китайских коллег с посещением предприятий Зауралья.