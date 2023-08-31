Прокуратура оспорила в суде изменение цен на электричество в пяти селах Алтая

В Республике Алтай прокуратура признала незаконным установление нового тарифа на электрическую энергию. Приказ комитета по тарифам должен был распространиться на территории сел Бийка, Чуйка, Курмач-Байгол, Суронаш, Яйлю на текущий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Размер тарифа установлен от 29,58 руб. до 64,71 руб. за кВт. час. В надзорном ведомстве сообщили, что приказ был принят с нарушениями в области тарифного регулирования. Это привело к незаконному включению в необходимую валовую выручку ООО «Солнечная энергия» неподтвержденных расходов, и соответственно необоснованному установлению размера тарифа.

Верховный суд Республики Алтай удовлетворил иск прокуратуры. Комитет по тарифами в течение месяца обязан принять меры по урегулированию цен. После вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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Александр Киселев