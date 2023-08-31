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Коммерсантъ FM
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В Хабаровском крае четыре человека погибли в ДТП, один госпитализирован

На трассе Хабаровск—Комсомольск-на-Амуре произошло столкновение Subaru Forester и Toyota Prius. Четыре человека погибли, один госпитализирован.

ДТП произошло в 7:00 31 августа (00:00 по московскому времени) в районе села Дада Нанайского района. Трое из погибших находились в Subaru Forester, один — в Toyota Prius. Госпитализирован пострадавший из Toyota, сообщила прокуратура Хабаровского края в Telegram.

Предварительная причина ДТП не называется. На место выехал прокурор Нанайского района Андрей Сова.

Леонид Уварчев

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