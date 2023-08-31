Кузбасс впервые принял матч за Суперкубок по гандболу среди женских команд

В Кемеровской области впервые прошел матч за Суперкубок России по гандболу среди женских команд. Спортсменки московского ЦСКА и тольяттинской «Лады» вышла на площадку «Кузбасс-Арены» в Кемерове 30 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

В матче за Суперкубок перед началом нового сезона встречаются победитель чемпионата и обладатель Кубка страны прошедшего сезона. ЦСКА является обладателем обоих титулов, поэтому его соперником на этот раз стала «Лада» как финалист Кубка.

По ходу матча «Лада» уступала 5:12, но нашла в себе силы сравнять счет на 40-й минуте — 17:17. Тем не менее, москвички вновь вырвались вперед и довели матч до победы — 29:24.

В Кемерове нет профессиональной гандбольной команды. Тем не менее, на трибуны пришли более 2 тыс. болельщиков. По словам председателя высшего совета Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, матч должен дать толчок к развитию этого вида спорта в Кузбассе.

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Валерий Лавский