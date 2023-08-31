К штрафу приговорили жителя Кузбасса за призывы к покушению на президента РФ

В Кемеровской области осудили 51-летнего жителя Юрги, который обвинялся в призывах к покушению на президента РФ в соцсетях. По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности) подсудимому назначили штраф в размере 360 тыс. руб. Уголовное дело рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд (Хабаровск) на выездном заседании в Кузбассе.

Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Кемеровской области, обвиняемый на своей персональной странице в соцсети «Одноклассники» разместил изображение с подписью, в которой содержались призывы к посягательству на жизнь президента РФ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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Илья Николаев