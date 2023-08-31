В Новосибирске 16 жителей пойдут под суд за организацию проституции

В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение 16 местными жителям по делу об организации проституции. Обвиняемые привлекли в незаконную деятельность не менее пяти лиц, сообщает региональная прокуратура.

Преступная группа действовала в регионе с 2016 по 2022 год. Ее глава контролировал и организовывали всю деятельность, другие фигуранты дела выполняли функции водителей и администраторов.

Злоумышленникам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). В настоящее время дело передано в Октябрьский райсуд.

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Александр Киселев