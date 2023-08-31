«Эконива Алтай» начала производство молока в Алтайском крае

Компания «Эконива Алтай» (входит в агрохолдинг «Эконива») начала производство молока в Алтайском крае. «Компания «Эконива Алтай» запустила в работу современный доильный зал — сейчас здесь получают первое молоко. Запуск проекта на полную мощность в 2024 году позволит увеличить производство молока в регионе на 56 тыс. тонн»,– сообщил губернатор Виктор Томенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания планирует построить в регионе животноводческий комплекс на 6,1 тыс. коров. Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб. Площадь участка под реализацию проекта – 189 га.

О планах строительства в Алтайском крае трех крупных животноводческих комплексов компания сообщила еще в 2018 году. Для заготовки кормов и создания кормовой базы планируется использовать 5 тыс. га земли.

«Эконива» — вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Основана в 1994 году Штефаном Дюрром. Совокупный доход группы в 2022 году составил 77,8 млрд руб. (в 2021-м –57 млрд руб.). EBITDA составила 26,5 млрд руб. (16,5 млрд руб. – в 2021 году).

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Оксана Павлова