В Красноярске создадут предприятие по производству фанеры за 18 млрд рублей

ООО «Эковуд» построит в Красноярском крае комплекс предприятий по производству фанеры, LVL-бруса и пеллет с ежегодным объемом заготовки леса более 1,7 млн кубометров, сообщает Рослесхоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инзенский ДОЗ Фото: Инзенский ДОЗ

«Создание нового производства в Красноярском крае увеличит объем выпускаемой древесной продукции, предназначенной для домостроения, а также отопления котельных, социальных объектов и домов. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей планируется в 2027 году», - сказал глава управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов. По данным «Интерфакса», инвестиции в проект составят 18,7 млрд руб.

В Рослесхозе отметили, что также согласована заявка на модернизацию существующего деревоперерабатывающего производства в Иркутской области. «Это дополнительно обеспечит регионы пиломатериалами, домокомплектами, древесными плитами, шпоном, фанерой, строганой продукцией и пеллетами», отметили в ведомстве.

Компания «Эковуд» зарегистрирована в 2021 году в Красноярском крае, принадлежит, по данным «СПАРК-Интерфакс», комбинированному ЗПИФ «Комплексные инвестиции».

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Лолита Белова