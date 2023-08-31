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На активы экс-руководителей УЖХ Сипайловский наложен арест

Арбитражный суд Башкирии, рассмотрев заявление внешнего управляющего АО «Управление жилищного хозяйства Сипайловский Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Кирилла Мустафина, наложил обеспечительные меры на имущество и банковские счета бывших руководителей компании в пределах размера суммы субсидиарной ответственности, но кроме средств в размере прожиточного минимума. Согласно определению суда, под арест попали активы Александра Разумного, Альфиса Гареева, Венера Усманова, Раиля Мирхайдарова и Флюра Ганиева. Господин Мустафин пытается в суде привлечь их к ответственности на 222,3 млн руб.

Удовлетворяя ходатайство внешнего управляющего, суд отметил, что обеспечительные меры «не нарушают баланса интересов заинтересованных сторон либо публичных интересов, являются гарантией обеспечения интересов должника и его кредиторов».

АО «Управление жилищного хозяйства Сипайловский Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан», зарегистрировано в декабре 2009 года. Уставный капитал – 100 тыс. руб. В управлении УЖХ, по данным сайта компании, находится 241 многоквартирный дом, в которых проживают 72 тыс. человек. В январе 2021 года в отношении АО было введена процедура внешнего управления. С заявлением о признании компании банкротом в суд обратилось ООО «Марка», которому районное УЖХ задолжало более 440 тыс. руб.

Олег Вахитов

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