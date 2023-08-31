Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявляли воздушную тревогу в 23:57 мск, следует из данных сервиса оповещения граждан. Спустя примерно полчаса тревогу отменили.

Как пишет «Страна.ua», взрывы звучали в Славянске и Покровске. Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности на юго-востоке страны.

30 августа в 21:38 воздушную тревогу объявляли в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. «Суспiльне» и «Страна.ua» сообщали о взрывах. Затем информацию о нескольких взрывах подтвердил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов. В 22:51 тревогу отключили, а 23:41 вновь возобновили.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...