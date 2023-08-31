В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявляли воздушную тревогу в 23:57 мск, следует из данных сервиса оповещения граждан. Спустя примерно полчаса тревогу отменили.

Как пишет «Страна.ua», взрывы звучали в Славянске и Покровске. Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности на юго-востоке страны.

30 августа в 21:38 воздушную тревогу объявляли в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. «Суспiльне» и «Страна.ua» сообщали о взрывах. Затем информацию о нескольких взрывах подтвердил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов. В 22:51 тревогу отключили, а 23:41 вновь возобновили.

Лусине Баласян