Плюс цинк, плюс магний, плюс кальций

Проект доцента сектора проектной деятельности, ведущего научного сотрудника кафедры «Физика» Московского политеха Виталия Дорошенко поддержан грантом президентской программы исследовательских проектов РНФ. Исследователь изучает влияние легирования на структуру и свойства алюминиевых сплавов систем Al-Mg-Ca-Zn-(Cu).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент фасада здания из алюминия

Фото: priscilla flores / unsplash.com Фрагмент фасада здания из алюминия

Фото: priscilla flores / unsplash.com

Результаты исследования должны стать основой для создания нового поколения высокотехнологичных алюминиевых полуфабрикатов для авиастроения, ракетно-космической техники, автомобилестроения, судостроения и других отраслей. Результаты работы будут способствовать расширению применения алюминиевых сплавов в различных промышленных отраслях.

«Для использования преимуществ, достигаемых дополнительным легированием кальцием (связывание примесей железа и кремния в нерастворимые соединения, снижение плотности, обеспечение защиты от коррозии), мы рассматриваем более сложную систему легирования Al-Mg-Ca-Zn-(Сu). Предлагаемые нами новые сплавы для получения деформированных изделий должны стать качественной альтернативой деформируемым сплавам типа АМг»,— объясняет Виталий Дорошенко.

Легирование цинком двойных нетермообрабатываемых сплавов системы Al-Mg в определенных соотношениях позволило добиться значительного улучшения прочностных свойств. В частности, благодаря вторичным дисперсным упрочняющим выделениям фазы Т (Al2Mg3Zn3) в процессе термической обработки, такие сплавы демонстрируют высокие показатели прочности. Добавление цинка также позволило подавить формирование нежелательной зернограничной -фазы (Al3Mg2), что, в свою очередь, сократило глубину проникновения межкристаллитной коррозии. Однако у этого подхода есть недостатки, основной из которых — повышение плотности сплавов из-за влияния цинка, что может стать проблемой в некоторых применениях.

Внедрение кальция в состав сплавов открывает возможность для улучшения их свойств. Кальций формирует с алюминием диаграмму состояния эвтектического типа, что приводит к образованию дисперсной двойной эвтектики. Эта эвтектика, состоящая из алюминия и двойного интерметаллида Al4Ca, обладает рядом уникальных свойств. Интерметаллиды являются прочными, но хрупкими поликристаллами. Однако при правильном распределении и размере кальцийсодержащая эвтектика может стать эффективной упрочняющей составляющей в сплаве. Благодаря высокой температуре плавления интерметаллида Al4Ca такие сплавы могут выдерживать сравнительно высокие температуры, что делает их идеальными для применения в условиях высоких температур.

Эвтектические алюминий-кальциевые сплавы имеют близкие к сплавам системы Al-Mg значения стандартных электродных потенциалов, что делает их наиболее коррозионностойкими. Это, в свою очередь, может стать ключевым преимуществом при использовании в агрессивных средах. При этом существуют определенные технологические сложности. При производстве таких сплавов необходимо строго соблюдать технологический регламент, особенно учитывая активные свойства кальция и магния при высоких температурах. Избежать этого можно с использованием лигатур в качестве исходного сырья.

Актуальность этих исследований обусловлена потребностями современной промышленности в высокотехнологичных конструкционных материалах. Алюминиевые сплавы обладают ценными качествами легкости и прочности, однако зачастую уступают сталям и титановым сплавам по показателям технологичности и коррозионной стойкости.

Легирование алюминия магнием, цинком, медью повышает его прочностные характеристики. Однако такие сплавы подвержены коррозии и сложны в обработке. Предполагается, что добавка кальция позволит уменьшить эти негативные эффекты. Однако влияние Ca и его сочетаний с другими элементами на свойства алюминиевых сплавов практически не изучалось.

Основной целью работы Виталия Дорошенко является комплексное исследование влияния состава систем Al-Mg-Ca-Zn-(Cu) на структуру, физико-механические свойства, технологичность и коррозионную стойкость алюминиевых сплавов.

Для достижения цели применяются оптическая и электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ, механические испытания. Кроме того, с помощью математического моделирования оптимизируются режимы термической обработки сплавов. Результаты проводимого исследования позволят определить оптимальный химический состав алюминиевых сплавов Al-Mg-Ca-Zn-(Cu) и режимы их производства, обеспечивающие наилучший комплекс механических и эксплуатационных характеристик.

Татьяна Мейлахс