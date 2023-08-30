ВСУ сообщили о гибели шести украинских пилотов на бахмутском направлении

29 августа на бахмутском направлении при выполнении боевого задания погибли шесть украинских пилотов из 18-ой отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Об этом «Суспільному» сообщил спикер бригады Евгений Ракита.

По словам господина Ракиты, все погибшие пилоты имели офицерские звания. Один из них родом из Полтавской области, остальные — из других регионов Украины. Имени и обстоятельства гибели пилотов не разглашаются в целях безопасности. Прощание с офицерами пройдет 1 сентября в Полтаве возле Свято-Успенского собора.

«Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что пилоты погибли в Краматорском районе в результате крушения двух вертолетов Ми-8. По данным издания, государственное бюро расследований Украины проводит расследование по статье о нарушении правил полета и подготовки к ним.

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. В конце мая 2023 года российские силы заявили о взятии города под свой контроль. В июне Генштаб ВСУ заявил о наступательных действиях украинских сил на бахмутском направлении.

Лусине Баласян