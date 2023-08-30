На востоке Крыма сбили крылатую ракету

В Восточном Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО) сбита крылатая ракета, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Прошу всех сохранять спокойствие»,— написал он в Telegram.
Другие подробности не раскрываются.
На востоке Крыма находится Керченский полуостров. В этой части республики расположены Судак, Феодосия, Керчь и прилегающие к ним поселки. Около 21:40 жители Феодосии сообщали в соцсетях о звуках взрывов.
В ночь на 19 августа российские военные сбили атаковавшую Крым украинскую зенитную ракету, запущенную из переработанного в ударный вариант комплекса ПВО С-200.
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