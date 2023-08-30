Губернатор Севастополя Развожаев опроверг перекрытие рейда Балаклавы

Движение судов в районе Балаклавы осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. Ранее в сети появилась информация о том, что место якорной стоянки судов будет закрыто до 4 сентября по якбы указанию командующего Черноморским флотом.

«Это ложь. Весь рейд никто не собирался перекрывать…Речь шла всего лишь о конкретном квадрате, где флот проводил необходимые ему работы», р – написал господин Развожаев.

Сейчас, по его словам, флот работы завершил и запрет на хождение судов в определенном квадрате снят.

Наталья Решетняк

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