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Коммерсантъ FM
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Бразилия сменит Голливуд

Страна планирует совместное производство кинолент с РФ

После ухода из РФ зарубежных Universal, Disney, Sony, Warner отечественные кинопроизводители ищут новых партнеров в дружественных странах. Так, на межгосударственном уровне обсуждается совместное производство фильмов с Бразилией. Еще до начала военных действий на Украине Россия сотрудничала с Китаем. Для стран, не лидирующих в мировом кинопроизводстве, это шанс занять рынок с потенциальной аудиторией в 150 млн зрителей, говорят эксперты.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Бразилия и Россия работают над соглашением о совместном производстве фильмов, заявил 30 августа «РИА Новости» посол страны в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Стороны также договорились о проведении в августе заседания рабочей группы по культуре в преддверии заседания Межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По словам собеседников “Ъ” на медиарынке, соглашение пока «находится в стадии проработки», поэтому параметры возможного сотрудничества неизвестны. В Южной Америке, уточняют они, уже активно продвигают российские сериалы (в первую очередь костюмные драмы), а Роскино привозит в страну разножанровое кино, «прощупывая почву».

Интересуются кинопроизводители и другими «дружественными» направлениями: в Telegram-канале Минкульта на прошлой неделе сообщалось, что 24 августа в рамках встреч с представителями КНР обсуждалось партнерство по Евразийской киноакадемии. Российские кинематографисты уже сотрудничают с китайскими. Так, в 2019 году вышел фильм совместного производства корпорации «Русская Фильм Группа» и China Film Group Corporation, а также проект российских All Media Company, «Централ Партнершип» и китайских U.Lan Media Xuzhou Ltd., Zhejiang Huace Film&TV Co. Ltd. — «Как я стал русским», напоминает собеседник “Ъ” на рынке онлайн-кинотеатров.

После начала военных действий на Украине круг возможных партнеров российских студий оказался резко ограничен. Из страны ушли зарубежные голливудские правообладатели и студии, такие как Universal, Disney, Sony, Warner, хотя до этого сотрудничество было активным.

В 2017 году Disney и российская Yellow, Black and White (YBW) выпустили фильм-сказку «Последний богатырь», Sony Pictures несколько лет инвестировала в такие фильмы, как «Сталинград», «Притяжение», «Лед», «Лето» и «Черновик», а в 2018 году и вовсе запустила в РФ подразделение «Сони Пикчерс продакшнс энд релизинг». В рамках партнерства Universal Pictures International (UPI) и «Марс Медиа» планировалось выпустить фильмы «Воланд» и «Мира».

Чтобы удержать аудиторию, многие студии уже активизируют работу с южноамериканскими и азиатскими коллегами. Так, телеканал ТНТ начал предпродакшен полнометражного фильма в совместном производстве с Индией. «Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца»,— уточняла в конце мая директор канала Тина Канделаки.

Сотрудничество с Бразилией в сфере кинематографии выглядит логично, отмечают в профильном Telegram-канале VODоворOTT: «У страны уже есть большой опыт коллаборации с крупными студиями — там работали продакшены из США, Франции, Испании. Для российских кинематографистов это будет означать появление еще одной экзотичной локации, в которой можно снять свой проект. Расширение географии производства, новые лица и новая потенциальная аудитория — в этом плане преимущества совместной работы у обеих сторон соглашения одинаковы».

Гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова подчеркивает, что за счет РФ Бразилия может выйти на освободившийся рынок с потенциальной аудиторией в 150 млн человек. Причем зрителю, добавляет эксперт, эстетика бразильских фильмов уже знакома: «Вспомним хотя бы "Рабыню Изауру", которая открыла советскому человеку мир теленовеллы».

Юлия Юрасова

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