У «Пермметалла» снова появился генеральный директор

АО «Пермметалл» изменило модель управления. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 10 августа вместо столичной управляющей компании «Регионбизнеспроект» акционерным обществом руководит генеральный директор Татьяна Ошкина. ИНН госпоже Ошкиной был присвоен в Москве, информации о ее профессиональном опыте или каком-либо имеющемся у нее бизнесе в открытых источниках нет.

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В «Пермметалл» пояснили, что смена модели управления — решение собственников АО, более подробных комментариев в компании предоставить не смогли.

УК «Регионбизнеспроект» управляла «Пермметаллом» с 2019 года. До этого АО также возглавлял генеральный директор, должность которого с 2011-го занимал Андрей Чернышов.

АО «Пермметалл» — крупнейший сервисный металлоцентр в Уральском регионе. Деятельность компании направлена на обеспечение промышленных, строительных, ремонтных, нефтеперерабатывающих и других предприятий продукцией из металла. Компания имеет обособленные подразделения в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе, контролирует деятельность дочернего предприятия ООО «Сервис Трейд», расположенного в Москве. Выручка АО за 2022 год составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 24,3 млн руб. Собственники «Пермметалла» в последние годы не раскрываются.