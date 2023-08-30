Швейцария собирается ужесточить правила борьбы с отмыванием денег

Сегодня, 30 августа, правительство Швейцарии представило законопроект, предусматривающий ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег. До конца ноября продолжатся обсуждения законопроекта, а в следующем году правительство должно представить его окончательный вариант в парламент.

Законопроект, в частности, предусматривает требование для компаний указывать в федеральном реестре данные своих бенефициаров. Правда, такой реестр не будет публичным и будет доступен лишь органам власти. Как говорится в проекте, такие изменения должны «повысить прозрачность, что позволит правоохранительным органам с большей скоростью и надежностью определить, кто на самом деле стоит за юридическим лицом».

Кроме того, законопроект предусматривает меры по предотвращению «нарушения или обхода» санкций. Еще одно нововведение — распространение действующих норм борьбы с отмыванием на консалтинговые компании, в том числе на консультирование по юридическим вопросам. Помимо этого предполагается понизить верхнюю границу покупки драгоценных металлов и камней за наличные с 100 тыс. франков ($114 тыс.) до 15 тыс. франков ($17 тыс.).

Швейцарию регулярно критикуют за недостаточно активную борьбу с отмыванием денег и сохранение норм, защищающих банковскую тайну. В последние годы швейцарские власти уже ужесточали правила в этом отношении, однако, по мнению критиков, недостаточно. В частности, США регулярно критикуют Швейцарию за недостаточные меры по борьбе с обходом санкций, отмыванием денег и т. д.

Яна Рождественская