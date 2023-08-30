WSJ: Visa и Mastercard собираются повысить комиссии за оплату кредитными картами

В ближайшее время две крупнейших платежных системы мира, Visa и MasterCard, собираются повысить комиссии, которые платят ритейлеры за оплату в них покупок кредитными картами. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, компании начнут повышать комиссии в октябре текущего и апреле следующего года. Повышены будут разные комиссии, но большая часть их затронет покупки в онлайн-магазинах. Как пишет WSJ со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании CMSPI, в общей сложности из-за повышения комиссий ритейлеры будут платить больше на $502 млн в год.

Часть комиссий идет непосредственно платежным системам, часть — банкам, обслуживающим карты. Они объясняют повышение комиссий растущими расходами на борьбу с мошенничеством и необходимостью внедрять инновации. По подсчетам компании Nilson Report, общая сумма комиссий по кредитным картам, которые платят американские ритейлеры Visa и MasterCard, выросла с $33 млрд в 2012 году до $93 млрд в 2022-м.

Комиссии за оплату картами — частая причина конфликтов между ритейлерами и платежными системами. Ритейлеры регулярно подают иски и жалобы на завышенные, по их мнению, комиссии. Кроме того, некоторые магазины, кафе и т.д., особенно небольшие, предлагают скидки за оплату дебетовыми картами, наличными или чеками. По мнению Дуга Кантора, главы ассоциации, объединяющей небольшие магазины в США, такие магазины сейчас и без того страдают от инфляции и роста ключевой ставки, некоторые из них еще не полностью оправились после пандемии. «Сейчас просто плохое сочетание (разных факторов.— "Ъ") и неудачное время для такого повышения комиссий»,— считает он.

Яна Рождественская