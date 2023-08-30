В Волгограде завели уголовное дело о загрязнении почвы после прорыва канализации

Полиция Волгограда завела дело о загрязнении почвы (ч. 1 ст. 254 УК РФ) после аварии на сетях ООО «Концессии водоснабжения», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре прошлого года в результате прорыва канализационного коллектора возле остановки общественного транспорта «ВолГУ» в Советском районе произошло загрязнение земли «хозяйственно-бытовыми стоками, содержащими загрязняющие вещества, в том числе нефтепродукты». Сумма ущерба превысила 4,5 млн руб.

Отдел полиции № 6 УМВД РФ по Волгограду завело уголовное дело. Ход расследования прокуратура взяла на контроль.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.