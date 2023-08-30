«Встреча войдет в историю российского футбола»

Официальный матч Кубка России по футболу проведут на платформе в Баренцевом море. В этой встрече «Пути регионов» примут участие команды 2Drots из Москвы и кировское «Динамо». Почему игру собираются проводить в столь неожиданном месте, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Казалось, сделать вид спорта номер один еще популярнее сложно, но Российский футбольный союз пытается. В Кубок России вновь привлекаются команды из медиафутбола, а теперь болельщиков ждет еще один проект — «Футбол повсюду», в рамках которого встречи собираются проводить в самых неожиданных географических локациях.

Стартует проект с размахом. Официальный футбольный матч должен пройти прямо на плавающей платформе по добыче природного газа в Баренцевом море. Зачем это нужно, “Ъ FM” объяснил директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин:

«Давайте честно, если бы мы не затеяли всю эту медийную историю с матчем там, где в принципе невозможно играть в футбол, наверное, вокруг него не было бы столько информационного шума в хорошем смысле, о нем бы столько не говорили. Уверен, если бы "Динамо" и 2Drots эту игру провели в Кирове, к ней было бы раз в 10 меньше внимания».

Правда, перенос официального матча Кубка страны из Кирова в Мурманскую область, мягко говоря, не порадовал болельщиков местного «Динамо». Их можно понять, ведь поклонников клуба фактически лишили возможности поддержать любимцев. Но, как объяснил Кирилл Терешин, в РФС это понимают и готовы предложить болельщикам из Кирова, которые не попадут на футбол, компенсацию:

«Помимо поля, мы построим трибуну, чтобы матч прошел с болельщиками. Более того, ее вместимость будет больше, чем у стадиона в Кирове.

Соответственно, "Динамо" поедет со своими фанатами. Мы постараемся сделать так, чтобы все болельщики, которые захотят туда прилететь, смогли попасть. Еще будет организован прямой телеэфир оттуда, и мы с футбольным клубом "Динамо", кировскими властями организуем в Кирове фан-зону с телемостом с приездом амбассадоров. Мы привезем в Киров трофей. Помимо фан-зоны, мы обсуждаем приезд команды 2Drots и "Амкал" в рамках фестиваля медийного футбола».

Стоимость грандиозного проекта пока не известна, но совершенно очевидно, что мероприятие это недешевое. Раз спонсоры и партнеры РФС готовы вкладывать в это деньги, резонанс, который вызовет предстоящее событие, принесет свои плоды, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Команды, конечно, привлекут к себе значительно больше внимания, чем если бы они просто играли. С творческой стороны я смотрю на это положительно. Они хотят развиваться, найти спонсоров под это дело. Мне идея нравится».

Для телевидения футуристический антураж станции по добыче газа вообще будет настоящей находкой, уверен комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов:

«Бывали же футбольные, волейбольные матчи на Крайнем Севере. Или есть стадионы где-нибудь на Фарерских островах, в Исландии, когда на небольших островочках расположено футбольное поле.

Это всегда смотрится очень красиво и атмосферно — по картинке это просто супер. Немножко даже завидую коллегам-комментаторам, которые, возможно, будут работать с подобного места».

Так что кубковая встреча «Динамо»—2Drots, которая должна была стать рядовой и ничем не запоминающейся, в итоге точно войдет в историю нашего футбола. Игра должна пройти 4 сентября, начало в 14:00. Прямую трансляцию из Арктики, по информации РФС, планирует вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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