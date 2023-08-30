Минприроды Кубани ответило на «диванную» критику тушения пожара в Геленджике

Министерство природных ресурсов Краснодарского края опубликовало пост в Telegram-канале, в котором подробно рассказан алгоритм тушения лесных пожаров в регионе.

«К вопросу о корректности предоставления информации и комментариях по поводу пожаров в Краснодарском крае и причастности органов власти к организации тушения лесных возгораний»,— такими словами начинается сообщение.

По данным ведомства, борьба с огнем на территории лесного фонда в регионе осуществляет специализированное учреждение — ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», подведомственное региональному минприроды. Укомплектованность лесопожарных станций учреждения составляет 97 %. Именно этими лесопожарными формированиями, отмечают в министерстве, 29 августа были единовременно ликвидированы четыре пожара, два из которых на муниципальных землях.

Пожар на Маркотхском хребте Геленджика, на тушение которого понадобилось более суток, был осложнен горным скальным рельефом со значительным уклоном — от 35 до 90 градусов, а также порывами ветра, достигающими местами 30 м/с.

Согласно Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Краснодарского края, который ежегодно согласовывается Федеральным агентством лесного хозяйства и утверждается губернатором Краснодарского края, при особо сложных возгораниях в лесу в тушении принимают участие не только лесопожарные формирования, но и спасатели МЧС, муниципальные пожарные службы, казачьи дружины и волонтеры, специально обученные и экипированные.

«О помощи неравнодушных граждан хочется сказать следующее. С благодарностью ее принимаем и преклоняемся перед гражданской позицией — не порицать словом, а помочь делом. Что советуем и диванным критикам — направить свое “экспертное мнение” в нужное русло и лишний раз напомнить населению о противопожарных правилах поведения в лесу и на сопредельных территориях. Так как все возгорания на Кубани случались только по вине человека»,— резюмируют в минприроды Кубани.

Наталья Решетняк

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