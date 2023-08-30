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Шахунская ЦРБ накопила долги за поставку лекарств на 12 млн рублей

Более 12 млн руб. долга накопила Шахунская центральная районная больницапо контрактам на поставку лекарств, сообщает областная прокуратура.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в декабре 2022 года между ЦРБ и госпредприятием «Нижегородская областная фармация» (НОФ) был заключен контракт на оказание услуг по обеспечению больницы лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Условия контракта были исполнены к маю 2023 года. Однако ЦРБ оплату по договору не произвела.

Прокуратура внесла представление главному врачу больницы с требованием устранить нарушения законодательства о госзакупках. После вмешательства надзорного ведомства долг перед НОФ был погашен.

Андрей Репин

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