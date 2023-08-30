Шахунская ЦРБ накопила долги за поставку лекарств на 12 млн рублей

Более 12 млн руб. долга накопила Шахунская центральная районная больницапо контрактам на поставку лекарств, сообщает областная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в декабре 2022 года между ЦРБ и госпредприятием «Нижегородская областная фармация» (НОФ) был заключен контракт на оказание услуг по обеспечению больницы лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Условия контракта были исполнены к маю 2023 года. Однако ЦРБ оплату по договору не произвела.

Прокуратура внесла представление главному врачу больницы с требованием устранить нарушения законодательства о госзакупках. После вмешательства надзорного ведомства долг перед НОФ был погашен.

Андрей Репин