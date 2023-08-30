«Украина форматом не предусмотрена»

МИД РФ сообщил о программе российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на предстоящем саммите G20. Встреча «Группы двадцати» открывается 9 сентября в Нью-Дели. Индия на правах председателя намерена отказаться от обсуждения ситуации вокруг Украины, сосредоточившись на общемировых проблемах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе уверен, что украинский конфликт будет одной из главных тем мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

До саммита G20 в Нью-Дели остается совсем немного времени. Так что есть повод начать информационный разогрев, дабы привлечь внимание к мероприятию. Нет в этой связи ничего лучше, чем продемонстрировать национальный колорит.

И вот идут первые сообщения с места проведения — власти Нью-Дели принимают меры для защиты гостей от агрессивных бенгальских макак. Не только в Бразилии много диких обезьян, но и в Индии тоже. И вот для предотвращения нападений или попрошайничества еды со стороны животных в зоне прогулок делегаций устанавливаются картонные фигуры лангуров — это тоже порода обезьян. Макаки их не то чтобы боятся, но избегают. Не будем более углубляться в эту интересную тему.

Просто хочется, чтобы это была не единственная яркая новость большого международного мероприятия. Российскую делегацию, как известно, возглавляет Сергей Лавров. У министра иностранных дел есть своя программа, предусмотрен ряд его выступлений и двусторонних встреч на полях.

Президента Украины Владимира Зеленского на саммит не пригласили. Индия как председатель «двадцатки» объяснила, что украинское урегулирование форматом не предусмотрено — этим занимается Совбез ООН. G20 должна обсуждать глобальный рост, климат и другие проблемы. Впрочем, на это можно легко возразить: какой может быть климат и рост, когда происходит такое? Не будет никакого роста и тем более климата. К тому же как-то не очень похоже, чтобы Совбез, как и сама Организация Объединенных Наций, смог бы чего-нибудь добиться в этой части.

Между тем турецкие СМИ разгадали хитрый замысел Реджепа Тайипа Эрдогана — президент Турции прямо перед началом вроде бы встречается с Владимиром Путиным. Эрдоган выслушает условия коллеги по мирному урегулированию вокруг Украины и затем передаст их мировым лидерам для ознакомления. Последним, видимо, все-таки придется отвлечься от климата и зеленых ростков экономического роста, которые все никак не пробьются сквозь толщу проблем земных.

Это сообщение выглядит немного странно, хотя, как говорится, с какой стороны посмотреть. В Нью-Дели будет присутствовать российская делегация, которая вполне способна передать все вышеуказанные материалы по назначению — это во-первых. Во-вторых, данная информация косвенно подтверждает тот факт, что предстоящая встреча лидеров России и Турции в Сочи закончится не то чтобы прямо без результатов, но без какого-либо прорыва, скажем так.

И, наконец, создается такое впечатление, что главы ведущих держав отныне решают проблемы земного шара без участия Российской Федерации. Так по факту получается. И это похоже на тенденцию. Нельзя сказать, что мы лишние на этом празднике, но как бы немножечко не в своей тарелке. Неуютно как-то РФ там себя чувствует.

Впрочем, это лишь маленькое предположение. Без России ни одна мировая проблема решения не находит и найти не может. Из этого и следует исходить. Но по факту есть небольшой повод задуматься. И нужны ли подобные саммиты в принципе, кроме как прогуляться, национальных блюд отведать, сфотографироваться и на обезьян посмотреть. На этот счет также не грех задуматься.

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