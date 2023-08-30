Минфин РФ предлагает возить алкоголь в Россию через Астрахань

Министерство финансов РФ предлагает импортировать алкоголь из стран Закавказья с помощью перевозок по Каспийскому морю. Проект соответствующего постановления опубликован на портале Regulation.gov.ru.

Чиновники, как следует из пояснительной записки, задумали установить Астрахань и Оля морскими пограничными пунктами для перемещения алкогольной продукции.

Мера, по замыслу Минфина, призвана разгрузить приграничный с Грузией Верхний Ларс в том числе и потому, что соседнее государство объявило о пересмотре экономических связей с Россией. На этот случай в ведомстве планируют наладить ввоз алкоголя через Иран или Турцию.

Морские перевозки дешевле сухопутных, добавляют чиновники. По их словам, новые маршруты позволят перевозчикам снизить логистическое расходы.

Никита Маркелов

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