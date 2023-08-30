«Росводоканал Краснодар» призывает горожан не засорять канализацию

«Росводоканал Краснодар» продолжает ликвидировать на сетях водоотведения засоры, причина образования которых – несоблюдение жителями правил пользования канализацией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Специалисты водоканала ежедневно извлекают из канализации колоссальные объемы бытового и строительного мусора. Количество таких инцидентов составляет 70% от общего числа заявок, поступающих в водоканал.

Самые большие «пробки» в коллекторах образуются из-за смытых в унитаз предметов личной гигиены, синтетических одноразовых полотенец и салфеток. Они создают своеобразный «тромб», чрезвычайно опасный для всей системы канализования - от колодца до очистных сооружений. Неправильная утилизация самых обычных бытовых предметов ежедневного пользования наносит непоправимый вред таким важным техническим объектам, как канализационные насосные станции и очистные сооружения города, бесперебойное работа которых позволяет обеспечивать стабильность предоставления горожанам услуги водоотведения.

При очистке коллекторов специалисты предприятия всё чаще извлекают объемы мусора, которые едва помещаются в кузове грузового автомобиля. Удивляют коммунальщиков и предметы, найденные в канализации, в числе которых: детские санки, распиленные двери, велосипедная рама и прочее.

«Росводоканал Краснодар» продолжает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования систем водоотведения, при этом предприятие рассчитывает на понимание и партнёрство горожан, так как забота об экологии и здоровье населения Краснодара - это общая задача всех жителей города.

В компании напоминают, что в канализацию запрещено сбрасывать: строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.

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