Краснодарский чиновник установил флаг кубанской столицы на вершине Эльбруса

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара Сергей Сторчун к предстоящему дню города водрузил флаг кубанской столицы на вершине Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мужчина развернул бело-желтый флаг Краснодара на высоте 5621 метр и на камеру пожелал городу развития, процветания и мирного неба.

В сентябре Краснодар отметит свое 230-летие.

Как отмечается на сайте городской администрации, 30 июня 1792 года Черноморскому казачьему войску Екатериной II была выдана Жалованная Грамота, по которой казакам на вечное владение передавалась кубанская земля, ограниченная рекой Кубанью и Азовским морем, а с востока линией от устья Лабы до Ейского городка. В начале июня 1793 года З. Чепега прибыл с казаками в урочище Карасунский Кут (ныне г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, «Кубаньэнерго»). 15 августа 1793 года З. Чепега собрал Малую Раду, которая утвердила место, выбранное им для войскового города.