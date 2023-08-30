Пожар в пригороде Геленджика не вызвал загрязнения воздуха

Краснодарское управление Роспотребнадзора провело мониторинг качества атмосферного воздуха в городе Геленджике, сообщает пресс-служба ведомства. Лесной пожар в пригороде, который продолжается уже более суток, не вызвал повышения концентрации в воздухе вредных веществ.

Пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ были взяты на территории ближайшей к очагам возгорания жилой застройки. По результатам лабораторных исследований превышения гигиенических нормативов количества загрязняющих веществ в атмосфере не установлено, сообщает Роспотребнадзор. Тушение возгорания сухой травы на окраине Геленджика началось вчера во второй половине дня, однако ночью из-за сильного ветра и жары огонь распространился на большие территории.

О локализации пожара пресс-служба МЧС России сообщила в 17:52 среды.

Анна Перова, Краснодар