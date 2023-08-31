Кадры бьются об оклад

Реальные доходы населения Удмуртии по итогам первого полугодия 2023 года увеличились на 4,8%, реальные зарплаты за год выросли на в среднем на 8,3%, сообщает Удмуртстат. Эксперты отмечают, что позитивная динамика вызвана в первую очередь высокой конкуренцией предприятий за работников. Промышленность испытывает дефицит кадров, который пытаются решить в том числе за счет повышения зарплаты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Реальные денежные доходы жителей Удмуртии с учетом инфляции по итогам первого полугодия 2023 года увеличились на 4,8%. Такие данные приводит Удмуртстат, сравнивая с цифрами за аналогичный период прошлого года. Рост этого показателя наблюдается во всех регионах ПФО, причем наиболее активное увеличение происходило в Оренбургской области — на 9,9%. Хуже всего росли реальные доходы населения в Мордовии — на 4,6%. Удмуртия занимает здесь предпоследнее место.

На 11,7% в первом полугодии выросли среднедушевые денежные доходы, сумма составила 31 975 руб. По этому показателю Удмуртия занимала восьмое место в ПФО. Самые высокие доходы — в Татарстане (46,7 тыс. руб.), самые низкие — в Мордовии (26,5 тыс. руб.).

На 62,8% денежные доходы сформированы из оплаты труда наемных работников, 25,9% составили социальные выплаты, 7,6% — от предпринимательской деятельности, 2,5% — доходы от собственности.

В июне среднемесячная начисленная зарплата работников организаций сложилась в размере 53 674 рубля и в сравнении с июнем 2022 года увеличилась на 12,5%. С учетом инфляции реальная зарплата жителей Удмуртии в среднем увеличилась за год на 8,3%.

В среднем за месяц каждый житель республики большую часть своих доходов тратил на покупку товаров — 20,1 тыс. руб. (63%) и оплату услуг — 6,4 тыс. руб. (20%). Традиционно лидерами среди покупок являются алкогольные напитки и пиво (1329 руб. в месяц на каждого жителя), мясо и мясные продукты (1327 руб.), бензин автомобильный (1185 руб.). Среди платных услуг большая часть расходов каждого жителя пришлась на оплату коммунальных услуг — 1734 руб. в месяц, транспорта — 679 руб.

Обязательные платежи и разнообразные взносы, включая уплату процентов по кредитам, составили 4,2 тыс. руб. на человека в месяц (13% денежных доходов населения).

Рост доходов населения и реальных зарплат связан в первую очередь с конкуренцией за рабочую силу со стороны предприятий, говорит директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения Российской академии наук Анна Овчинникова.

«При этом данная конкуренция не внутрирегиональная, а межрегиональная. Безусловно в краткосрочной перспективе, это является позитивным фактором для населения, с другой негативно влияет на инфляцию и уровень издержек и прибыли предприятий, а значит на потенциал дальнейшего развития реального сектора экономики»,— поясняет эксперт.

Об упрочнении финансового состояния жителей также говорит информация Центрального банка, продолжает госпожа Овчинникова. В текущем периоде увеличился объем сбережений, как жителей Удмуртии, так и всей России.

Практикующий инвестор и эксперт по масштабированию бизнеса Мария Кузнецова отмечает, что по официальным данным за 2022 год доходы населения упали на 1,4%. Рост доходов населения в ряде регионов в этом году, по ее мнению, связан как с увеличением дефицита кадров и высокой потребностью в работниках предприятий, так и повышением активности граждан в пользовании банковских вкладов.

Михаил Красильников

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