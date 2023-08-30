В Московском зоопарке впервые в истории России родился детеныш большой панды

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке. Сообщения об этом событии появились в Telegram-каналах Московского зоопарка и мэра Москвы Сергея Собянина.

В сообщениях рождение детеныша называется «уникальным и очень редким событием» «как для страны, так и для всего мирового природоохранного сообщества», так как получить потомство панд «невероятно сложно». Появление детеныша панды на свет стало возможным благодаря «удаче» и «долгой и кропотливой работе» российских и китайских специалистов.

Родителями стали панды Дин Дин и Жуи, подаренные России Китаем в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами. В июле Московский зоопарк сообщил, что спустя четыре года панд наконец познакомили друг с другом, для контроля процесса приехал эксперт из Китая. При этом специалисты не давали много шансов на появление потомства с первого раза, так как самка панды может забеременеть в течение всего нескольких дней в году, уточнили тогда в зоопарке.

Через несколько лет детеныш панды уедет в Китай, так как все панды мира, даже родившиеся в других странах, принадлежат КНР.