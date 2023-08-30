Нижегородским первоклассникам к 1 сентября раздали военную форму

Родители будущих первоклассников из школы №172 в социальных сетях сообщили, что их детям раздали военную форму, чтобы они пришли в ней на линейку 1 сентября. Родители пишут, что они удивлены таким требованиям, они не хотят вести детей в этой форме в школу в первый день.

Руководство школы говорят, что никаких распоряжений о том, чтобы привести первоклассников на торжественную линейку в военной форме, не выдавалось. Мероприятие пройдет традиционно, и детям на нем надо быть в школьной форме, утвержденной уставом учебного заведения, — белая рубашка, черные брюки и черные ботинки для мальчиков, белые банты, белая блузка, темно-синий сарафан и туфли для девочек.

Военные костюмы, которые выдали детям, предназначены для внеклассных занятий — в 2023-2024 учебном году в школе планируется открыть кадетские классы. Кроме того, в учебном заведении уделяется большое военно-патриотическому воспитанию, форму планируется использовать на различных мероприятиях, например — 23 февраля или 9 мая. Сейчас идет выверка размерных рядов.

Андрей Репин