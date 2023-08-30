В школах Краснодара в День знаний усилят дежурство полицейских и пожарных

В школах Краснодара в День знаний усиленно будут дежурить сотрудники полиции и пожарной охраны. За соблюдением скоростного режима возле учебных заведений проследят сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вопросы, связанные с мерами обеспечения безопасности в предстоящий День знаний и на весь учебный год, обсудили на антитеррористической комиссии в мэрии. В период проведения праздников в школах будут усилены контрольно-пропускные пункты. Как отмечает директор департамента образования Александр Звягинцев, охраняют образовательные учреждения сотрудники казачьих ЧОПов. Во всех краснодарских школах установлены камеры видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации.

Для школьников и их родителей провели инструктажи по антитеррористической безопасности и правилам поведения в случае возникновения террористической угрозы. Кроме того, прошли Всероссийские учения по антитеррористической защищенности, где педагогам и сотрудникам охраны показали, как действовать при вооруженном нападении и обнаружении взрывных устройств.

Валерия Каманина

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