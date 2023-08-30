Подростков госпитализировали после аварии на мопеде в Удмуртии

В Удмуртии на 4 км дороги, соединяющей села Ува и Каркалай, произошла дорожная авария с участием подростков. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 13-летний водитель мопеда «СВИФТ» не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и перевернулся в кювете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Отмечается, что у водителя не было права на управление транспортом, а мопед не был зарегистрирован в установленном законом порядке,

В результате дорожной аварии водитель-ребенок и его 13-летняя пассажирка получили травмы. Им потребовалась госпитализация. По факту происшествия проводится проверка.