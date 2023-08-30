Аренда частных домов в Челябинской области подешевела на 15%

В августе средняя ставка аренды частного дома в Челябинской области составила 41,6 тыс. руб. в месяц. Это на 15% меньше, чем в апреле этого года, сообщает портал недвижимости «Мир квартир».

В целом по России за четыре месяца средняя ставка аренды частных домов выросла на 4,3%, до 34 тыс. руб. Среди 82 регионов РФ наибольшее удорожание отмечено на Алтае (+36,9%), в Адыгее (+32,4%), Свердловской области (+32,4%) и Башкортостане (+30,5%). Ставки аренды частных домов ощутимо подешевели в Хакасии (–30,6%), Забайкальском крае (–26,1%), Пензенской области (–24,7%), Марий Эл (–24,1%) и Удмуртии (–23,5%).

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко отмечает, что аренда частных домов в стране дорожает в том числе по причине снижения доступности покупки жилья.

«Проценты по ипотеке растут, жизнь в целом дорожает, доходы населения оставляют желать лучшего — в этих условиях семьи, которым покупка жилья не по карману, предпочитают снимать квартиру или дом»,— отмечает Павел Луценко.

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