«Птичье молоко» убежало в суд

Компания «Рот Фронт» взыскивает компенсацию за незаконное использование товарного знака «Птичье молоко» с курганской кондитерской фабрики «Сдобушка» (ООО «Арт и ко плюс»). Сумма претензий составляет 2 млн руб., они связаны с использованием знака в реализуемых предприятием тортах и пирожных. Соответствующее заявление рассматривает Арбитражный суд Курганской области. В рамках иска ответчик подал ходатайство о проведении судебной и социологической экспертиз. Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, требования истца будут удовлетворены частично либо полностью.
Права ОАО «Рот Фронт» на товарный знак «Птичье молоко» действуют до 2033 года
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Кондитерская компания «Рот Фронт» подала иск о взыскании компенсации за незаконное использование своего товарного знака «Птичье молоко» с ООО «Арт и ко плюс», которое выпускает хлебобулочные изделия и сладости на фабрике «Сдобушка» в Кургане. Заявление рассматривает Арбитражный суд Курганской области. Заседание по рассмотрению иска отложено до 8 сентября. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
ОАО «Рот Фронт» владеет товарным знаком «Птичье молоко» (свидетельство № 141209) по классам 30 (Кофе, чай, какао и заменители кофе; выпечка и изделия кондитерские) и 5 (изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные). Права на него у компании действуют до августа 2033 года. «Рот фронт» потребовал по 500 тыс. руб. за каждое использование товарного знака, в сумме 2 млн руб., а также 33 тыс. руб. в качестве судебных расходов на уплату госпошлины. Претензии касаются выпускаемых курганской фабрикой тортов и пирожных под названиями «Птичье молоко», «Птичье молочко» и «Курганское птичье молочко».
В рамках иска суд принял к рассмотрению от представителя ответчика, ООО «Арт и ко плюс», ходатайства о проведении социологической и судебной экспертиз. Их выполнение он попросил поручить ООО «Патентно-правовая фирма “Искона-Н”» и Уральскому институту социологических и маркетинговых исследований соответственно. В рамках судебной экспертизы ответчик предложил рассмотреть вопросы, являются ли изображенные на этикетках продукции «Арт и ко плюс» элементы, идентичные или сходные до степени смешения с товарным знаком «Птичье молоко», а также могут ли слова «Птичье молоко», «Птичье молочко», «Курганское птичье молочко» использоваться в качестве определения типа продукции и способа приготовления. В ходе социологической экспертизы он посчитал нужным провести опрос, с каким производителем участники ассоциируют торты и пирожные «Птичье молоко» и «Птичье молочко».
В компании «Арт и ко плюс» в ответ на звонок «Ъ-Южный Урал» посоветовали обратиться к юристу, который представляет их интересы в суде. От комментариев он отказался. В пресс-службу ОАО «Рот Фронт» был направлен информационный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
ОАО «Рот Фронт» (Москва) является одной из старейших кондитерских фабрик в РФ, с 2002 года входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Предприятие включает в себя 35 производственных линий и участков, один цех по переработке какао-бобов. «Рот Фронт» производит шоколад, конфеты, печенье, вафли и вафельные торты, пряники и халву. Объем выпуска составляет 74 тыс. т готовой продукции в год.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арт и ко плюс» было зарегистрировано в Кургане в 2015 году. Компанией владеет Евгений Кайгородов, руководит — Надежда Тарасова. Выручка общества от продажи за прошлый год составила 226,5 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб. Предприятие выпускает печенье, торты, пирожные, пряничные, слоеные и хлебобулочные изделия. На конец 2022-го в компании числилось 75 сотрудников.
Патентный поверенный агентства «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко отмечает, что в рамках рассмотрения иска «Рот Фронта» о взыскании компенсации за использование товарного знака выводы экспертизы не будут играть решающей роли.
«Суд может не согласиться с заключением судебной экспертизы, поскольку ни одно из доказательств не имеет заранее предустановленной силы. В рамках рассмотрения аналогичных дел суды обычно руководствуются Гражданским кодексом РФ и отдельными ведомственными актами Роспатента»,— поясняет Светлана Бутенко.
По ее мнению, иск «Рот Фронта» с высокой долей вероятности будет удовлетворен частично или полностью.
«Пока товарный знак действует и никем не оспорен, право на него подлежит защите, если только суд не установит злоупотребление правом на стороне истца»,— комментирует Светлана Бутенко.
Вероятность удовлетворения иска оценивает как высокую и член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Заявленная сумма компенсации может быть снижена судом, если она многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков и обстоятельства дела говорят о том, что правонарушение совершено впервые и не носило грубый характер»,— считает эксперт.
По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, в рамках рассмотрения иска суд будет сравнивать товарный знак и спорное обозначение, в частности, по графическому, звуковому и смысловому критериям. «Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения будет определяться исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для потребителей. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов товарного знака имеется сходство — значимых или второстепенных»,— подчеркивает Артем Денисов.