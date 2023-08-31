«Птичье молоко» убежало в суд

Компания «Рот Фронт» взыскивает компенсацию за незаконное использование товарного знака «Птичье молоко» с курганской кондитерской фабрики «Сдобушка» (ООО «Арт и ко плюс»). Сумма претензий составляет 2 млн руб., они связаны с использованием знака в реализуемых предприятием тортах и пирожных. Соответствующее заявление рассматривает Арбитражный суд Курганской области. В рамках иска ответчик подал ходатайство о проведении судебной и социологической экспертиз. Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, требования истца будут удовлетворены частично либо полностью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Права ОАО «Рот Фронт» на товарный знак «Птичье молоко» действуют до 2033 года

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Права ОАО «Рот Фронт» на товарный знак «Птичье молоко» действуют до 2033 года

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кондитерская компания «Рот Фронт» подала иск о взыскании компенсации за незаконное использование своего товарного знака «Птичье молоко» с ООО «Арт и ко плюс», которое выпускает хлебобулочные изделия и сладости на фабрике «Сдобушка» в Кургане. Заявление рассматривает Арбитражный суд Курганской области. Заседание по рассмотрению иска отложено до 8 сентября. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

ОАО «Рот Фронт» владеет товарным знаком «Птичье молоко» (свидетельство № 141209) по классам 30 (Кофе, чай, какао и заменители кофе; выпечка и изделия кондитерские) и 5 (изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные). Права на него у компании действуют до августа 2033 года. «Рот фронт» потребовал по 500 тыс. руб. за каждое использование товарного знака, в сумме 2 млн руб., а также 33 тыс. руб. в качестве судебных расходов на уплату госпошлины. Претензии касаются выпускаемых курганской фабрикой тортов и пирожных под названиями «Птичье молоко», «Птичье молочко» и «Курганское птичье молочко».

В рамках иска суд принял к рассмотрению от представителя ответчика, ООО «Арт и ко плюс», ходатайства о проведении социологической и судебной экспертиз. Их выполнение он попросил поручить ООО «Патентно-правовая фирма “Искона-Н”» и Уральскому институту социологических и маркетинговых исследований соответственно. В рамках судебной экспертизы ответчик предложил рассмотреть вопросы, являются ли изображенные на этикетках продукции «Арт и ко плюс» элементы, идентичные или сходные до степени смешения с товарным знаком «Птичье молоко», а также могут ли слова «Птичье молоко», «Птичье молочко», «Курганское птичье молочко» использоваться в качестве определения типа продукции и способа приготовления. В ходе социологической экспертизы он посчитал нужным провести опрос, с каким производителем участники ассоциируют торты и пирожные «Птичье молоко» и «Птичье молочко».

В компании «Арт и ко плюс» в ответ на звонок «Ъ-Южный Урал» посоветовали обратиться к юристу, который представляет их интересы в суде. От комментариев он отказался. В пресс-службу ОАО «Рот Фронт» был направлен информационный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

ОАО «Рот Фронт» (Москва) является одной из старейших кондитерских фабрик в РФ, с 2002 года входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Предприятие включает в себя 35 производственных линий и участков, один цех по переработке какао-бобов. «Рот Фронт» производит шоколад, конфеты, печенье, вафли и вафельные торты, пряники и халву. Объем выпуска составляет 74 тыс. т готовой продукции в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арт и ко плюс» было зарегистрировано в Кургане в 2015 году. Компанией владеет Евгений Кайгородов, руководит — Надежда Тарасова. Выручка общества от продажи за прошлый год составила 226,5 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб. Предприятие выпускает печенье, торты, пирожные, пряничные, слоеные и хлебобулочные изделия. На конец 2022-го в компании числилось 75 сотрудников.

Патентный поверенный агентства «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко отмечает, что в рамках рассмотрения иска «Рот Фронта» о взыскании компенсации за использование товарного знака выводы экспертизы не будут играть решающей роли.

«Суд может не согласиться с заключением судебной экспертизы, поскольку ни одно из доказательств не имеет заранее предустановленной силы. В рамках рассмотрения аналогичных дел суды обычно руководствуются Гражданским кодексом РФ и отдельными ведомственными актами Роспатента»,— поясняет Светлана Бутенко.

По ее мнению, иск «Рот Фронта» с высокой долей вероятности будет удовлетворен частично или полностью.

«Пока товарный знак действует и никем не оспорен, право на него подлежит защите, если только суд не установит злоупотребление правом на стороне истца»,— комментирует Светлана Бутенко.

Вероятность удовлетворения иска оценивает как высокую и член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Заявленная сумма компенсации может быть снижена судом, если она многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков и обстоятельства дела говорят о том, что правонарушение совершено впервые и не носило грубый характер»,— считает эксперт.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, в рамках рассмотрения иска суд будет сравнивать товарный знак и спорное обозначение, в частности, по графическому, звуковому и смысловому критериям. «Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения будет определяться исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для потребителей. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов товарного знака имеется сходство — значимых или второстепенных»,— подчеркивает Артем Денисов.

Михаил Бычков