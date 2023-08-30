Двое взрослых и ребенок пострадали от укусов животных в Ижевске в августе

В августе в столице Удмуртии от укусов животных пострадали несколько человек, среди которых оказался ребенок. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, 3 июля кот напал на своего хозяин, после чего днем позднее другое животное накинулось на 9-летнюю девочку. От укуса собаки 8 июля также пострадал 33-летний мужчина.

Отмечается, что после всех фактов покуса владельцы не предоставили животных в ближайшие ветеринарные лечебные учреждения. Собака и кошки при этом не были вакцинированы против бешенства. Данные факты свидетельствуют о нарушении ветеринарных правил.