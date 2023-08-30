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Межрегиональная группа кибермошенников задержана в Нижнем Новгороде и Москве

Четыре участника межрегиональной группы кибермошенников задержаны в Москве и Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МВД РФ. По данным полиции, они дистанционно похитили у граждан более 9 млн руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Злоумышленники организовали компанию «Трейдматика» и привлекали деньги граждан под предлогом инвестиционной деятельности на валютном и фондовом рынках. При этом лицензия на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Банком России компании не выдавалась.

Для конспирации сообщники использовали интернет-мессенджеры, системы видео-конференцсвязи, специально созданные сайты, а также другие технические средства и программные решения. Введенные в заблуждение граждане перечисляли деньги на подконтрольные банковские счета и криптокошельки. После этого в личных кабинетах клиентов на специально созданном сайте имитировалась торговля на бирже и значительный рост вложенных сумм. На самом деле внесенные клиентами деньги лже-брокерами «Трейдматики» похищались.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Полицейские провели восемь обысков, изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, документы и инструкции. Предполагаемый лидер группировки арестован, три его сообщника находятся под домашним арестом.

Андрей Репин

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