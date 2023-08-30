В Крымске врачи экстренно оказали помощь пациентке с инфарктом миокарда

В Крымском районе врачи вовремя помогли женщине с инфарктом миокарда. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Женщина позвонила в крымскую районную больницу с жалобой на сильную боль в груди, после чего к ней экстренно выехала бригада скорой помощи. Уже через 10 минут специалисты осмотрели пациентку и диагностировали острый инфаркт миокарда.

Благодаря вовремя оказанной медпомощи пациентку перевели в региональный сосудистый центр Новороссийска.

Инфаркт миокарда (сердечный приступ) происходит из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце. Из-за продолжительного нарушения кровообращения (ишемии) в миокарде может произойти некроз участка сердечной мышцы.

Валерия Каманина

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