Полиция задержала мужчину, стрелявшего во дворе многоэтажного дома из травмата

В ночь на 30 августа в Ростове-на-Дону неизвестный мужчина устроил стрельбу во дворе многоквартирного жилого дома в пер. Беломорском. Нарушителя задержала полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

По данным правоохранительных органов, мужчина стрелял по припаркованным во дворе автомобилям из травматического пистолета. Никто из жильцов и прохожих не пострадал. Сейчас оружие у стрелявшего изъято и отправлено на экспертизу.

«В настоящее время поводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося»,— сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Анастасия Назарова