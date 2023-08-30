Совет директоров концерна «Калашников» из Удмуртии вновь возглавил Бекхан Оздоев

Председателем совета директоров концерна «Калашников» в Удмуртии переизбрали Бекхана Оздоева, занимавшего пост с ноября 2021 года. В должности он продолжит способствовать решению стратегических задач компании. Речь идет также об увеличении объемов производства новейших образцов оружия и беспилотной техники. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех» Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех»

Как подчеркнул господин Оздоев, концерн «Калашников» — флагман российской «оборонки», который вносит «существенный вклад в достижение целей специальной военной операции». «Рассчитываю, что концерн продолжит добиваться высоких результатов и демонстрировать стабильную и эффективную работу»,— отметил председатель совета директоров.

Отмечается, что за год концерн нарастил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%, а также увеличил производство беспилотников и почти в 1,5 раза нарастил производство высокоточных ракет «Вихрь», «Стрела» и «Китолов».