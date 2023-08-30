В Красноярском крае пострадали пять человек, из них три ребенка

В Красноярском крае пять человек пострадали в ДТП на 23-м км трассы Р-257 «Енисей». Среди пострадавших есть три несовершеннолетние девочки, сообщает региональное МВД.

По предварительным данным водитель Renault 1982 года рождения,

управляя грузовым автомобилем Renault, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем Volvo.

«С места происшествия госпитализировали водителя грузовика, а также четверо пассажиров Volvo: женщину 1971 года рождения, трех детей 2021, 2010 и 2005 годов рождения», - сказано в сообщении.

Уточняется, что 1,5-годовалая девочка перевозилась в иномарке с нарушением, она спала на руках у матери. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД.

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