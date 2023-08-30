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«Ромкор» завершил проект по обновлению генофонда поголовья

Мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор» завершила обновление поголовья своего свиноводческого комплекса, что позволило ей нарастить производство без увеличения количества голов, сообщают в компании.

«Мы приняли решение улучшить породные свойства поголовья на собственном свинокомплексе, что позволило нарастить производительность примерно на 7%. А это значит, что в год на мясопереработку будет поступать на 500 т сырья больше, чем без увеличения поголовья, без дополнительных затрат на корм и обслуживание»,— говорит генеральный директор МПК «Ромкор» Сергей Федоров.

В свинокомплексе «Ромкор» в Троицком районе содержится более 40 тыс. голов. Процесс обновления генофонда — от выбора поставщика генетического материала до завершения поэтапной замены поголовья — занял около двух лет.

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