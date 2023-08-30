В Самарской области в третий раз скорректировали бюджет

Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона. Внести их в главный финансовый документ области предложил губернатор Дмитрий Азаров. Бюджет Самарской области корректируется уже в третий раз. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Внесенные поправки предусматривают увеличение доходов областного бюджета за счет поступления налогов на доходы физических лиц более чем на 3,4 млрд руб. Кроме того, предполагается учесть поступления из федерального бюджета, от Фонда развития территорий и Пенсионного фонда РФ в общем объеме более двух млрд руб. в текущем году, и 669 млн – в бюджете на следующий год.

Помимо прочего ряд статей региональных расходов планируется скорректировать в сторону увеличения. Это станет возможным за счет ранее зарезервированных денег.

Георгий Портнов