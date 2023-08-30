Роспотребнадзор контролирует качество воздуха в Геленджике в связи с пожаром

Региональное управление Роспотребнадзора организовало мониторинг качества атмосферного воздуха в связи с лесным пожаром в Геленджике. Сейчас воздух на курорте соответствует гигиеническим требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В связи с пожаром в лесном массиве Геленджика проведен мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено»,— сказано в сообщении.

Лес в Геленджике горит сутки. Площадь возгорания днем 30 августа сократилась до 30 га, ранее цифра достигала 118 га.

Наталья Решетняк

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