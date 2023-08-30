В Ашинском районе Челябинской области выросла скорость интернета

В населенных пунктах Ашинского района заработали новые базовые станции связи. Здесь также была расширена ёмкость существующей сети четвёртого поколения. Модернизация телеком-инфраструктуры, которую провели технические специалисты МегаФона, позволила увеличить скорость мобильного интернета и гарантировать более чистый звук при разговоре за счет активации технологии VoLTE.



Фото: пресс-служба МегаФона

Новая базовая станция с поддержкой сети 4G была установлена в городе Сим Челябинской области. Здесь также были модернизованы существующее объекты связи. Работы увеличили надежность передачи данных в центральной части города, где отмечалась повышенная нагрузка на телеком-инфраструктуру. По свежим замерам аналитиков оператора, средняя скорость мобильного интернета в городе сегодня превышает 75 Мбит/с.

Более стабильный сигнал ждет многочисленных путешественников, проезжающих по федеральной трассе М-5 «Урал» возле города Сим. Кроме того, более качественными мобильными услугами могут воспользоваться пассажиры, ожидающие отправления на железнодорожной станции «Симская».

Технические мероприятия также прошли в поселке Ук Ашинского района. Здесь появилась дополнительная базовая станция с поддержкой 4G. Это позволит более чем тысяче жителей населенного пункта с комфортом смотреть видео в режиме онлайн, пользоваться госуслугами, звонить по видеосвязи в мессенджерах и решать любые другие вопросы в Интернете.

«За годы работы мы построили масштабную сеть базовых станций. Мы уже подсвечиваем “зелёным” сигналом связи крупные города, небольшие населенные пункты и километры дорог. Но сеть, как и любая система, меняется: появляются новые очаги мобильной активности, растет число абонентов, а людям требуется все больше трафика на цифровые сервисы. Поэтому мы оперативно улучшаем услуги там, где это необходимо. Благодаря недавней стройке более скоростной интернет и надежную связь получили свыше 14 000 южноуральцев и многочисленные туристы», – отметил технический руководитель МегаФона в Челябинской области Виталий Сироткин.

ПАО «Мегафон»