Суд в США поддержал выдвижение иска к Burger King за обман потребителей

Окружной суд Майами отклонил попытки Burger King опротестовать выдвижение коллективного иска потребителей, которые обвиняют сеть в обмане потребителей, несправедливом обогащении и небрежности, сообщает Reuters. Судья Рой Альтман постановил, что Burger King должна в суде ответить истцам, которые заявляют, что в рекламе бургер Whopper выглядит гораздо больше, сочнее и сытнее, нежели оказывается в реальности.

В коллективном иске участвуют пять человек. Они утверждают, что Burger King показывает в рекламе бургеры, содержимого в которых настолько много, что оно «чуть ли не вываливается наружу». По мнению истцов, Whopper в рекламе на 35% больше бургера, который можно купить в закусочных сети, а содержание мяса оказывается в два раза меньше, чем демонстрируется в рекламе. Истцы утверждают, что, если бы они знали, каков Whopper на самом деле, они не тратили бы на него деньги. Свой ущерб каждый из потребителей оценил в $5 млн.

Сеть Burger King не согласна с обвинениями и назвала их ложными. Компания считает, что не обязана продавать бургеры, которые «выглядят точно как на картинке». Судья Альтман в ответ на это заметил, что пусть присяжные «расскажут нам, что по этому поводу думают здравомыслящие люди». Аналогичные иски ранее были поданы в отношении сетей McDonald’s, Wendy’s и Taco Bell, разбирательство идет сейчас в федеральном суде в Нью-Йорке. По каждому из исков истцы также добиваются как минимум $5 млн компенсации.

Алена Миклашевская