В Снежинске построят центр испытаний аппаратуры в условиях космоса

На территории Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области) стартовало строительство Центра испытаний электронной компонентной базы. Здесь будут изучать поведение аппаратуры в условиях космического пространства, сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».

По словам заместителя начальника отделения РФЯЦ–ВНИИТФ Олега Ткачева, в 50% случаев сокращение срока службы космических аппаратов связано с воздействием ионизирующего излучения космического пространства. Новые материалы, минимизация размеров электронных компонентов и напряжения питания, увеличивают чувствительность изделий к воздействию ионизирующих излучений.

«Для того чтобы прогнозировать поведение аппаратуры в условиях космического пространства, необходимо проводить испытания в земных условиях. РФЯЦ–ВНИИТФ является одной из базовых организаций, где будет построен современный комплекс, который позволит моделировать действие космического излучения и прочих излучений искусственного происхождения»,– говорит Олег Ткачев. По его словам, «сердцем» нового здания станет циклотрон, способный разгонять ионы до энергии 15 МэВ/нуклон. Кроме того, испытательный центр оснастят нейтронными генераторами, ускорителями электронов и протонным ускорителем.

В декабре планируется завершить заливку бетонного фундамента здания нового центра испытаний. Параллельно проводятся работы по устройству контура заземления сложного технологического оборудования. Проект планируется завершить в 2026 году.

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