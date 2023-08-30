«Русское поле» запустило в Павлове производство комбикормов за 800 млн рублей

Агрохолдинг «Русское поле» ввел в эксплуатацию в городе Павлово (Нижегородская область) производство по выпуску комбикормов. По данным регионального минсельхоза, общий объем инвестиций в создание производства составил более 800 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Предприятие будет выпускать 280 тыс. т кормов в год. При создании производства «Русское поле» воспользовалось двумя инвестиционными кредитами на 600 млн руб., ставка по которым составила около 5% годовых. Позже благодаря региональной программе господдержки ставка по одному из кредитов была снижена до 1% годовых, рассказал замгубернатора Андрей Саносян.

Руководитель «Русского поля» Антон Романов рассказал, что новый завод позволит обеспечить кормом птичники, которые компания строит в Нижегородской области. Также предприятие будет выпускать корма для рыбоводческих хозяйств.

По его словам нижегородского министра сельского хозяйства Николая Денисова, запуск производства позволит частично решить вопрос с хранением урожая зерна. «В прошлом году был собран рекордный урожай в 1,7 млн тонн. В этом году также ожидаем хороших показателей. В такой ситуации мощностей для хранения не хватает. Комбикормовый завод дает возможность переработать сырье и потом использовать комбикорм в животноводстве»,— пояснил министр.

Андрей Репин