Чиновник из Тольятти рассказал о плане по набору контрактников

Заместитель главы Тольятти — глава администрации Автозаводского района Юрий Башкиров рассказал о плане по набору контрактников в городе, который составляет 2000 человек. Видео с выступлением чиновника было выложено в соцсетях 18 августа.

По предварительный данным, чиновник агитировал сотрудников «Куйбышевазота». «Мы набрали немногим больше 250 — это 10–15% в зависимости от района. Если в течение месяца-двух мы положение не выровняем, будет вторая волна. Уже никто никого спрашивать не будет, опять военкоматы понесут повестки. Поэтому сейчас, если кто-то хочет поправить свое материальное положение, остановить какое-то исполнительное производство судебных приставов,— все это реально сделать»,— сообщил представитель администрации.

Видео вызвало среди жителей города общественный резонанс. Администраторам группы в VK, где изначально был выложен ролик, пришлось закрыть комментарии.

Юрий Башкиров был назначен главой Автозаводского района Тольятти в декабре 2021 года. Ранее он возглавлял АО «Завод по переработке бытовых отходов» и ООО «Экополис».

Евгений Чернов