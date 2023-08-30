«Доширак Коя» после сообщений о дефиците лапши заявила о работе в обычном режиме

Представитель ООО «Доширак Коя» (производитель брэндов лапши быстрого приготовления «Доширак» и «Квисти») отверг информацию о возможном дефиците лапши на российском рынке. По его словам, завод работает в обычном режиме.

«Вы знаете, завод работает в обычном режиме, ничего такого нет», — рассказал представитель компании RT. По его словам нельзя говорить и о массовых увольнениях сотрудников предприятия.

О том, что в России ожидается дефицит «Доширака», ранее сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник и сотрудника предприятия в Саратовской области, где выпускают продукт. Mash утверждал, что занятые на производстве граждане иностранных государств начали массово увольняться и уезжать в Казахстан и Южную Корею из-за падения курса рубля.